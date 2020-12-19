Скачать
Суббота, 19.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Итоги дня 19 декабря: ужесточение карантина и зажжение главной елки страны
Итоги дня 19 декабря: ужесточение карантина и зажжение главной елки страны
На главной елке Украины во время открытия вспыхнули украшения (видео)
На главной елке Украины во время открытия вспыхнули украшения (видео)
"Было больно": фаны раскритиковали "холостячку" за ее выбор и она не смогла сдержать слов
"Было больно": фаны раскритиковали "холостячку" за ее выбор
Месси сравнялся с Пеле, но Барселона не обыграла Валенсию (видео)
Месси сравнялся с Пеле

На открытии главной елки Одессы включили "блатняк": видео попало в сеть

На открытии главной елки Одессы включили "блатняк": видео попало в сеть
20:21 Сегодня Телеграф Фото: Одесская мэрия

В Одессе на мероприятиях по зажжению главной елки города произошел конфуз. 

На кадрах размещенных в YouTube-канале "Думская Нет" заметно, что во время торжества организаторы включили "блатной" шансон. 

В комментариях к видео, пользователи выразили возмущение происходящим. 

Как сообщалось ранее, в День святого Николая, 19 декабря, в столице зажгли главную елку страны

Помимо того новогодние елки зажгли и в других украинских городах, в частности, в Харькове, Одессе и Кривом Роге.

Напомним, главная елка Киева попала в скандал из-за нестандартного украшения. Вместо традиционной звезды верхушку новогодней красавицы решили украсить шляпой. Тем не менее, после развернувшегося в сети громкого скандала, шляпу все же решили снять

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Елка, Новый год.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Каспаров назвал единственную причину, по которой Путин добровольно отдаст власть
02 День Святого Николая 2020: поздравления в прозе и стихах
03 День святого Николая: поздравительные открытки, гифки
04 В центре Москвы крупный пожар: очевидцы сняли видео
05 Большой сделки между США и Россией не будет, вопрос Донбасса Байден не решит, - Сергей Толстов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Момент взрыва кислорода в коронавирусной больнице в Турции попал на видео
Момент взрыва кислорода в коронавирусной больнице в Турции попал на видео
Поможет ли Байден Зеленскому избежать экономического краха в Украине: озвучен прогноз
Поможет ли Байден Зеленскому избежать экономического краха в Украине: озвучен прогноз
Штирлицы оказались алкоголиками: в России рассказали, как неудавшееся убийство Навального ударило лично по Путину
Штирлицы оказались алкоголиками: в России рассказали, как неудавшееся убийство Навального ударило лично по Путину
Зажжение главной елки на Софийской площади: полное видео
Зажжение главной елки на Софийской площади: полное видео
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь