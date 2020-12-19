На открытии главной елки Одессы включили "блатняк": видео попало в сеть

В Одессе на мероприятиях по зажжению главной елки города произошел конфуз.

На кадрах размещенных в YouTube-канале "Думская Нет" заметно, что во время торжества организаторы включили "блатной" шансон.

В комментариях к видео, пользователи выразили возмущение происходящим.

Как сообщалось ранее, в День святого Николая, 19 декабря, в столице зажгли главную елку страны.

Помимо того новогодние елки зажгли и в других украинских городах, в частности, в Харькове, Одессе и Кривом Роге.

Напомним, главная елка Киева попала в скандал из-за нестандартного украшения. Вместо традиционной звезды верхушку новогодней красавицы решили украсить шляпой. Тем не менее, после развернувшегося в сети громкого скандала, шляпу все же решили снять.