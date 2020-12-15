Деды Морозы привезли на военной технике "особый подарок" Киеву (видео)

Засветившиеся накануне в Киеве Деды Морозы, разъезжавшие по городу на БРДМ, принесли жителям столицы особый подарок.

Ролик появился в Телеграм-канале KIEVMAP.

"Какой год, такие и подарки", - сказано в подписи к видео.

На кадрах видно, как один из героев посыпает дорогу кухонной солью. Данный жест наверняка является реакцией на недавнее осложнение погодных условий, вследствие которого город оказался скован ледяной коркой.

Как сообщалось ранее, в Киеве около станции метро "Крещатик" недавно заметили Деда Мороза в компании полуголых Снегурочек. Вопреки тому, что в городе было около ноля градусов по Цельсию, они раздавали прохожим сладости и шампанское, а затем устроили танцы у входа в метро.