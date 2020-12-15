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Деды Морозы привезли на военной технике "особый подарок" Киеву (видео)

Деды Морозы привезли на военной технике "особый подарок" Киеву (видео)
Обновлено 19:15 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Засветившиеся накануне в Киеве Деды Морозы, разъезжавшие по городу на БРДМ, принесли жителям столицы особый подарок.  

Ролик появился в Телеграм-канале KIEVMAP. 

"Какой год, такие и подарки", - сказано в подписи к видео. 

На кадрах видно, как один из героев посыпает дорогу кухонной солью. Данный жест наверняка является реакцией на недавнее осложнение погодных условий, вследствие которого город оказался скован ледяной коркой. 

Как сообщалось ранее, в Киеве около станции метро "Крещатик" недавно заметили Деда Мороза в компании полуголых Снегурочек. Вопреки тому, что в городе было около ноля градусов по Цельсию, они раздавали прохожим сладости и шампанское, а затем устроили танцы у входа в метро. 

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Киев, Новый год, БРДМ.

Автор:

Телеграф
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