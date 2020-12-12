Тему гололеда и коронавируса в Украине обыграли смешным мемом

Масштабный гололед, который накрыл Киев и большую часть территории Украины вечером в четверг, 10 декабря, стал поводом для яркого мема.

Его опубликовали в соцсети.

На меме автор сделал пародию на статистику коронавируса в Украине, указав в форме, которую использует Минздрав для обнародования данных по COVID-19, число украинцев, оказавшихся в травмпункте с переломами.

Так, согласно мему по данным на субботу, 12 декабря, в Украине насчитывается 13514 падений из-за гололеда и 15 327 украинцев, которые находятся в травмпункте.

Отметим, что в субботу, 12 декабря, ситуация на дорогах Украины не изменилась. Днем в западных, центральных, восточных и в северных областях гололед (II уровень опасности, желтый). На дорогах гололедица.

Напомним, что с 10 декабря в столице более 160 человек получили травмы из-за гололеда, который образовался к вечеру в результате ледяного дождя.