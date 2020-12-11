Непогода в столице: только за вечер четверга в травмпункты обратились полторы сотни киевлян

За прошедшие сутки с 10 декабря в столице 163 человека получили травмы из-за гололеда, который образовался к вечеру в результате ледяного дождя.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

По ее словам, статистика еще не опубликована, но за прошлые сутки около 150 взрослых граждан и 13 детей получили травмы, некоторые были госпитализированы.

При этом, это первый случай массовых обращений в травмпункты с начала холодов, ранее обращений из-за погодных условий практически не фиксировали, - отметила Вишневская.

Стоит напомнить, что в четверг 10 декабря в Киеве наблюдалось масштабное оледенение дорог, что значительно затруднило движение автомобилей.

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