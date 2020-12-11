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Гололед заставил киевлян перемещаться на карачках: в сеть попало видео

Гололед заставил киевлян перемещаться на карачках: в сеть попало видео
08:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter

10 декабря из-за непогоды в Киеве на Андреевском спуске оледенела почти вся поверхность дороги, поэтому многим людям пришлось "не сладко". Некоторые украинцы даже шли на крайние меры, чтобы подниматься наверх, несмотря на лед.

Об этом сообщили в Твиттере "Гришина".

Там также поделились кадрами с камер видеонаблюдения, на которых видно, как людям было тяжело справляться с последствиями непогоды в Киеве. Некоторые даже "ползали на карачках".

В свою очередь пользователи сети не остались равнодушны как такому видео.

Главный редактор РБК-Украина Сергей Щербына ироничто рассказал, что уже зашел "на карачках в подъезд" , - так он прокомментировал данную ситуацию.

Другие пользователи сети также подились своими комментирями по данному поводу.

Стоит напомнить, что 10 декабря в Киеве на Андреевском спуске произошло ЧП: автомобиль на полном ходу влетел в людей. А уже вечером того же дня в Киеве наблюдалось масштабное оледенение дорог.

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Все по теме:

Киев, Непогода, Гололед, Лёд.

Автор:

Телеграф
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