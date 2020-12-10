Скачать
Четверг, 10.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Больше случаев и госпитализаций: медики озвучили неутешительные данные по коронавирусу за ноябрь
Больше случаев и госпитализаций: медики озвучили неутешительные данные по коронавирусу за ноябрь
Пора готовиться к новой войне? Что заявил Алиев на параде в Баку
Пора готовиться к новой войне? Что заявил Алиев на параде в Баку
Сейв года: в сети высмеяли спасение ворот Шахтера от Лукаку (фото, видео)
Сейв года: в сети высмеяли спасение ворот Шахтера от Лукаку (фото, видео)
В Европе произошла авария на АЭС: стало известно об опасных последствиях
В Европе произошла авария на АЭС: стало известно об опасных последствиях

В Киеве мужчина прыжком спасся от жесткого ДТП (фото)

В Киеве мужчина прыжком спасся от жесткого ДТП (фото)
Обновлено 18:04 Сегодня Телеграф Фото: telegram - dtpkievua

10 декабря в Киеве на Андреевском спуске произошло ЧП: автомобиль на полном ходу влетел в людей. Продавцу чудом удалось избежать столкновения, он подпрыгнул и оказался на капоте.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Дтп Киева.

По заявленным данным, в результате инцидента никто не пострадал не один человек.

В свою очередь в сети поделились кадрами с места происшествия.

На кадрах видно, насколько сильно повредило автомобиль.

Остальные подробности ДТП пока выясняются сотрудниками полиции Киева.

Стоит напомнить, что в ночь на 10 декабря в столице машина каршеринга попала в смертельную аварию.

Читайте также в материале "Телеграфа": В Киеве водитель такси умер за рулем - подробности жуткого инцидента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, ДТП, ЧП, Гололед.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ботокс потек? Путин на новых фото озадачил сеть
02 Машину каршеринга смяло до неузнаваемости: эксклюзивные фото смертельной аварии в Киеве
03 Будет бой: Зеленского предупредили о последствиях внеочередного роспуска Рады
04 Пшонка обзавидуется: дизайн квартиры в киевском ЖК насмешил сеть (фото)
05 Уильям Артур Льюис стал героем нового дудла Google: чем он прославился
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Киеве мужчина прыжком спасся от жесткого ДТП (фото)
В Киеве мужчина прыжком спасся от жесткого ДТП (фото)
В Питере - пить! Российские силовики не смогли закрыть бары Петербурга
В Питере - пить! Российские силовики не смогли закрыть бары Петербурга
Эрдоган разозлил армян речью на параде в Баку
Эрдоган разозлил армян речью на параде в Баку
В Днепре парень попался с рекордным количеством наркотиков. Фото
В Днепре парень попался с рекордным количеством наркотиков. Фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь