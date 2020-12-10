В Киеве мужчина прыжком спасся от жесткого ДТП (фото)

10 декабря в Киеве на Андреевском спуске произошло ЧП: автомобиль на полном ходу влетел в людей. Продавцу чудом удалось избежать столкновения, он подпрыгнул и оказался на капоте.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Дтп Киева.
По заявленным данным, в результате инцидента никто не пострадал не один человек.
В свою очередь в сети поделились кадрами с места происшествия.
На кадрах видно, насколько сильно повредило автомобиль.
Остальные подробности ДТП пока выясняются сотрудниками полиции Киева.
Стоит напомнить, что в ночь на 10 декабря в столице машина каршеринга попала в смертельную аварию.
Читайте также в материале "Телеграфа": В Киеве водитель такси умер за рулем - подробности жуткого инцидента.