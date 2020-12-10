Машину каршеринга смяло до неузнаваемости: эксклюзивные фото смертельной аварии в Киеве

В ночь на 10 декабря в Киеве машина каршеринга попала в смертельную аварию.
Об этом сообщил корреспондент «Телеграфа», находившийся на месте происшествия.
Машина ехала по улице Вадима Гетьмана (со стороны станции метро Шулявская). К сожалению, водитель не справился с управлением и недалеко от Индустриального моста врезался в столб.
Удар был такой силы, что машину попросту смяло как консервную банку. Шансов выжить у находящихся в авто, похоже, не было. В результате аварии погибли два молодых человека.
Ранее «Телеграф» сообщал про трагическую аварию с грузовиком, который на проспекте Победы в Киеве влетел в стоящий тягач. От удара кабину DAF полностью смяло и у водителя не осталось шансов выжить.
Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"