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Машину каршеринга смяло до неузнаваемости: эксклюзивные фото смертельной аварии в Киеве

Машину каршеринга смяло до неузнаваемости: эксклюзивные фото смертельной аварии в Киеве
08:06 Сегодня Телеграф

В ночь на 10 декабря в Киеве машина каршеринга попала в смертельную аварию.

Об этом сообщил корреспондент «Телеграфа», находившийся на месте происшествия.

Машина ехала по улице Вадима Гетьмана (со стороны станции метро Шулявская). К сожалению, водитель не справился с управлением и недалеко от Индустриального моста врезался в столб.

Удар был такой силы, что машину попросту смяло как консервную банку. Шансов выжить у находящихся в авто, похоже, не было. В результате аварии погибли два молодых человека.

Ранее «Телеграф» сообщал про трагическую аварию с грузовиком, который на проспекте Победы в Киеве влетел в стоящий тягач. От удара кабину DAF полностью смяло и у водителя не осталось шансов выжить.

 Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"

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Все по теме:

Киев, ДТП, Авто, Аварии, Каршеринг.

Автор:

Телеграф
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