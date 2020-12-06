Неуправляемая машина вылетела на тротуар: в Киеве таксист умер прямо за рулем (фото)

В Киеве на проспекте Шухевича водитель такси умер за рулем, неуправляемый автомобиль такси выехал на тротуар.

Об этом сообщают "Вартові еспресо" в Фейсбук.

Отмечается, что автомобиль Skoda Fabia двигался в сторону Северного моста, но по ходу движения выкатился на бордюрный камень и сбил несколько столбиков ограждения.

По тротуару автомобиль проехал около сорока метров, а остановился лишь перед заездом на АЗС.

Свидетели происшествия обнаружили за рулем бессознательное тело водителя и вызвали медиков, но те по прибытию лишь констатировали смерть мужчины.

По предварительным данным, водитель скончался во время движения. На месте работает полиция.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье 16-летний подросток упал с гужевой повозки и угодил прямо под колеса автомобиля.