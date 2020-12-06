В Закарпатье авто насмерть переехало подростка, упавшего с телеги (фото)

В субботу, 5 декабря, в одном из сел Мукачевского района водитель автомобиля Volkswagen Touran сбил насмерть16-летнего подростка, который упал с повозки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

"52-летний водитель автомобиля Volkswagen Touran совершил наезд на подростка, который, вероятно, упал с гужевой повозки, которая двигалась впереди в попутном с автомобилем направлении", - уточнили в ведомстве.

Подростка спасти не удалось – он умер по дороге в больницу. Водитель иномарки был трезв.

Как сообщалось ранее, утром 5 декабря на столичной Оболони, на перекрестке Богатырской и Полярной улиц, произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Вследствие происшествия два человека получили травмы.

Также 5 декабря в аварии погиб Дмитрий Бондарь, военнослужащий батальона "Луганск-1".