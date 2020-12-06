На Луганщине трагически погиб боец батальона "Луганск-1"

В субботу, 5 декабря, в Луганской области столкнулись автомобиль ВАЗ и микроавтобус, в результате которого водитель "Жигулей" - 39-летний военнослужащий батальона "Луганск-1", погиб на месте еще троих пассажиров буса госпитализировали с травмами в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области в Facebook.

"В результате ДТП сержант полиции погиб на месте. Трое пассажиров с микроавтобуса доставлены в больницу", - уточнили в ведомстве.

Известно, что авария произошла вечером возле Смоляниново. Военный возвращался со службы домой. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

Позже пресс-офицер полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей Facebook-странице показала фото полицейского, выразив соболезнования семье погибшего.

"Руководство и личный состав полиции Луганщины с глубокой скурбью выражают искренние соболезнования родным и близким сержанта полиции Дмитрия Бондаря, который 5 декабря 2020 погиб в ДТП", - написала она.

Как сообщал "Телеграф", Как сообщалось ранее, утром 5 декабря на столичной Оболони, на перекрестке Богатырской и Полярной улиц, произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Вследствие происшествия два человека получили травмы.