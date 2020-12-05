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На Оболони в Киеве серьезная авария с микроавтобусом и пострадавшими (фото и видео)

На Оболони в Киеве серьезная авария с микроавтобусом и пострадавшими (фото и видео)
Обновлено 09:33 Сегодня Телеграф

Утром 5 декабря в столичной Оболони произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Столкновение случилось на перекрестке Богатырской и Полярной улиц, рядом с гипермаркетом "Эпицентр".

Отмечается, что в результате аварии пострадало два человека.

На обнародованном видео четко видно, что грузовик почти полностью расположен на обочине, а не на проезжей части, однако на месте продолжает работу следственно-оперативная группа, в связи с чем на перекрестке ограничено движение, что можно увидеть на Google картах.

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Напомним, что первый "рекорд" по ДТП на зимней дороге поставили в Броварах. Там одновременно в аварию попали сразу 9 машин.

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Киев, ДТП, Оболонь, Аварии.

Автор:

Телеграф
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