Машины едут со скоростью 5 км/ч: что происходит на дорогах Киева

По состоянию на вечер четверга, 10 декабря в Киеве наблюдается масштабное оледенение дорог. Так, даже при 20 км/ч можно потерять управление транспортным средством.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ДТП Киева.

В результате непогоды скорость движения на Набережном шоссе в местах аварий не превышает 5 км/ч.

Видео пробок в Киеве:

Стоит отметить, что на данное время в Киеве такое состояние пробок:

В то же время к концу дня в столице погода только ухудшится, согласно прогнозу GISMETEO ожидается сильный замерзающий дождь и шквальный ветер. Температура будет находиться около нуля.

Ночью и утром 11 декабря в Киеве будет дождь, но уже к 8 утра погода прояснится и осадков наблюдаться не будет. Температура воздуха будет держаться на уровне от -3 до +1 градуса.

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