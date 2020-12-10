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Четверг, 10.12.2020
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Машины едут со скоростью 5 км/ч: что происходит на дорогах Киева

Машины едут со скоростью 5 км/ч: что происходит на дорогах Киева
19:42 Сегодня Телеграф Фото: telegram - dtpkievua

По состоянию на вечер четверга, 10 декабря в Киеве наблюдается масштабное оледенение дорог. Так, даже при 20 км/ч можно потерять управление транспортным средством.

Об этом сообщили в Телеграм-канале ДТП Киева.

В результате непогоды скорость движения на Набережном шоссе в местах аварий не превышает 5 км/ч.

Видео пробок в Киеве:

Стоит отметить, что на данное время в Киеве такое состояние пробок:

карта

В то же время к концу дня в столице погода только ухудшится, согласно прогнозу GISMETEO ожидается сильный замерзающий дождь и шквальный ветер. Температура будет находиться около нуля.

Ночью и утром 11 декабря в Киеве будет дождь, но уже к 8 утра погода прояснится и осадков наблюдаться не будет. Температура воздуха будет держаться на уровне от -3 до +1 градуса.

Читайте также в материале "Телеграфа": В Украине из-за непогоды дороги превратились в "горки" и "катки" - в сети показали кадры.

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Все по теме:

Киев, Погода, Пробки, Гололед.

Автор:

Телеграф
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