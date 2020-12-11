Ужасный гололед в Киеве породил массу шуток и мэмов: лучшее

Ледяной дождь превратил Киев в самый настоящий каток. В столице прошел дождь, а так, как температура на улице ниже нуля, то вода сразу же замерзла и дороги и тротуары покрылись льдом, а это очень мешает нормальному передвижению. Также, гололед стал причиной пробок и множества аварий по всему городу.

К примеру, замерзший Андреевский спуск заставил жителей столицы перемещаться на четвереньках.

Но, украинцы народ веселый и креативный, поэтому даже в не очень приятных ситуациях всегда находит из чего посмеяться. В сети уже можно найти массу различных приколов, мэмов и шуток на тему гололеда в Киеве.

«Телеграф» собрал лучшие из них. Давайте вместе посмеемся с "ледового апокалипсиса" в столице.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что гололед стал причиной повышения тарифов на такси в Киеве.