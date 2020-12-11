Из-за гололеда машин на дорогах Киева стало меньше, а цены на такси взлетели в разы

В Киеве из-за ухудшения погодных условий, а именно гололеда на дороге, уменьшилось количество транспорта, и увеличилась стоимость такси. Однако и это не помешало столице погрязнуть в пробках.

По данным на Google Maps, наибольшее количество пробок наблюдается на проспекте Победы, улице Юрия Илиенка, бульваре Тараса Шевченко, улицах Елены Телиги и Набережной, проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского, на улицах Жилянской, Николая Голего, Генерала Тупикова и на Индустриальном переулке.

Стоит отметить, что гололед стал причиной многих аварий. Большинство пробок и образовалось по причине ДТП.

В связи со сложной погодной ситуацией на дорогах тарифы на такси в Киеве также подскочили. С вечера 10 декабря, цены поднялись практически в половину. К примеру, если Вы хотите добраться с Теремков к Софийской площади, готовьте около 250 грн, а чтобы доехать с Дарницы к центральному вокзалу — около 200 гривен.

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