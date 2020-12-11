Есть и плюс: из-за гололеда водители стали меньше превышать скорость на киевских дорогах

В связи с гололедом, который появился из-за дождя 10 декабря в Киеве сократилось число нарушений по превышении скорости водителями.

Об этом сообщил первый замначальника патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

Так, согласно заявленной информации, наблюдается уменьшение "нарушений скорости", которые зафиксированы в автоматическом режиме. 10 декабря камеры зафиксировали всего 3075, что составляет рекордно низкий показатель.

Стоит также отметить, что за прошлые сутки в Украине зафиксировали 1 435 сообщений о ДТП, 83 из которых с погибшими или травмированными. В результате аварий 8 человек погибли 99 получили травмы.

В свою очередь в Киеве за 24 часа поступило 503 сообщения о ДТП, 7 из которых с погибшими или травмированными. А в резутьтате аварий погибли 2 человек и 6 травмировались.

Напомним, что с 10 декабря в столице более 160 человек получили травмы из-за гололеда, который образовался к вечеру в результате ледяного дождя.