Гололед в Киеве: сеть позабавила шутка про летающую Верещук

В связи с гололедом, причиной которого стала непогода в Киеве в сети начали появляться разные шутки. Так, мемы не обошли и нардепку Ирину Верещук, фото полета которой насмешило сеть.

Об этом сообщил журналист Михаил Ткач в своем Фейсбуке.

Стоит отметить, что сам кадр был взят со съемок промо-ролика на выборах. Но когда его увидели люди, это так насмешило сеть, что в эфир ролик не вышел.

В то же время Ткач прокомментировал данное фото словами: "Верещук знала о гололеде".

Сам кадр "полета Верещук".

В свою очередь пользователи сети не остались в стороне и высказали по данному поводу.

Многие иронизировали, а некоторые даже поделились своими мемами.

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