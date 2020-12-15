Деды Морозы на военной технике в Киеве развеселили сеть (фото и видео)

В канун Нового Года киевские Деды Морозы сменили традиционные сани на более эксцентричный вид транспорта.

Соответствующими кадрами поделились в Телеграм-каналах.

"Друзья, не удивляйтесь - это просто БТР с Дедами Морозами на борту", - сказано в сообщении Київ Оперативний.

Впрочем пользователи сети быстро указали, что на самом деле это не БТР, а БРДМ-2.

"Тем временем в Киеве Дед Мороз и Снегурочка вместо традиционных санок разъезжают по улицам на военном транспорте. Какой год — такая и сказочная повозка", - отметили в Perepichka News.

Как сообщалось ранее, в Киеве около станции метро "Крещатик" недавно заметили Деда Мороза в компании полуголых Снегурочек. Они раздавали прохожим сладости и шампанское, а затем устроили танцы у входа в метро.