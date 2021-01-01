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Праздничные салюты в Одессе сняли на видео с высоты

Праздничные салюты в Одессе сняли на видео с высоты
Обновлено 09:28 Сегодня Телеграф

В сети показали кадры салюта в городе Одесса на Новый год 1 января.

Об этом сообщили в местном Телеграм-канале Одесса-инфо.

Там также поделились видео новогодних салютов над Одессой с высоты птичьего полета.

На кадрых из видеоаписи видно, как по всему городу люди запускают салюты, отмечая наступление нового 2021 года в Украине.

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Стоит отметить, что ранее, 31 декабря в сети появились кадры, как в Одессе готовятся к празднику Нового года. 

Напомним, что что в Одессе под Новый год погода значительно потеплела. 30 декабря в городе зафиксировали температуру воздуха около +11 градусов. Поэтому некоторые жители пошли купаться и кататься на серфинге, а другие, одетые совсем по летнему, разгуливали по центру города.

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Одесса, Салют.

Автор:

Телеграф
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