Новогодние пробежки к магазинам: как в Одессе готовятся к Новому году (видео)

В четверг, 31 декабря в сети появились кадры, как в Одессе готовятся к празднику Нового года. В городе можно заметить пробегающих, а также проезжающих на велосипедах людей в костюмах деда мороза.

Об этом сообщили в местных Телеграм-каналах.

Там также поделились видео, того, как выглядят "новогодние пробежки к магазинам" в Одессе:

В то же время в сети показали видео, как по городу не только бегают но еще и ездят на велосипедах деды морозы:

Стоит отметить, что в Одессе под Новый год погода значительно потеплела. 30 декабря в городе зафиксировали температуру воздуха около +11 градусов. Поэтому некоторые жители пошли купаться и кататься на серфинге, а другие, одетые совсем по летнему, разгуливали по центру города.