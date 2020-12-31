"Нежравшие весь год..." Очереди украинцев за новогодними покупками шокировали сеть (видео)

В четверг, 31 декабря, во Львове и Одессе накануне Нового года выстроились огромные очереди в супермаркеты.

Видео огромной очереди во Львове опубликовали в Instagram.

На кадрах видно, что очередь в один из местных супермаркетов растянулась на несколько десятков метров.

При этом ни о какой дистанции и защитных масках, которые необходимы для защиты от коронавируса, речи не идет, хотя по данным на утро четверга, 31 декабря, в Украине зафиксировано почти 10 тысяч новых случаев COVID-19.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Одессе. На кассе в супермаркете наблюдается настоящее столпотворение. И тут ни о каких карантинных мерах также, по всей видимости, никто не слышал.

В сети тут же стали комментировать увиденное, удивившись такому столпотворению и указав на отсутствие дистанции и защитных средств.

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