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В Днепре пенсионеры устроили давку в АТБ из-за подарков: видео вызвало обсуждение в сети
В Днепре пенсионеры устроили давку в АТБ из-за подарков: видео вызвало обсуждение в сети

В Днепре пенсионеры устроили давку в АТБ из-за подарков: видео вызвало обсуждение в сети

В Днепре пенсионеры устроили давку в АТБ из-за подарков: видео вызвало обсуждение в сети
Обновлено 09:38 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Facebook

В воскресенье, 20 декабря, пенсионеры устроили огромную очередь с толчеей и руганью на входе в обновленный супермаркет ради  подарков, которые обещали на открытии магазина.

Об этом сообщил Руслан Благой на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как сотни людей штурмуют магазин в надежде получить подарки, которые, естественно должны были достаться первым 100 покупателям совершенно бесплатно.

"Но, как оказалось позднее, подарки отменили. А как проводите выходные вы?" – комментирует видео его автор.

В сети тут же стали комментировать ролик, отметив, что в погоне за бесплатным сыром люди забыли и о коронавирусе, и о дистанции.

"Дистанция? Карантин? Ковид? Камикадзе...идут ради копеек, потом на лекарства будут последнее отдавать..", "А говорят что коммуналка все деньги впитала, ха ха", "Культурно люди відпочили...", "Любителі шари, шара наше всьо...." – пишут в сети.

Очереди в супермаркет в Днепре

Как сообщал "Телеграф", ранее сеть рассмешил памятник Алёнке, открытый в российском Нововоронеже.

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Все по теме:

Днепр, Пенсионеры, Видео, Подарки, Очереди, АТБ.

Автор:

Телеграф
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