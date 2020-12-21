В Днепре пенсионеры устроили давку в АТБ из-за подарков: видео вызвало обсуждение в сети

В воскресенье, 20 декабря, пенсионеры устроили огромную очередь с толчеей и руганью на входе в обновленный супермаркет ради подарков, которые обещали на открытии магазина.

Об этом сообщил Руслан Благой на своей странице в Facebook.

На кадрах видно, как сотни людей штурмуют магазин в надежде получить подарки, которые, естественно должны были достаться первым 100 покупателям совершенно бесплатно.

"Но, как оказалось позднее, подарки отменили. А как проводите выходные вы?" – комментирует видео его автор.

В сети тут же стали комментировать ролик, отметив, что в погоне за бесплатным сыром люди забыли и о коронавирусе, и о дистанции.

"Дистанция? Карантин? Ковид? Камикадзе...идут ради копеек, потом на лекарства будут последнее отдавать..", "А говорят что коммуналка все деньги впитала, ха ха", "Культурно люди відпочили...", "Любителі шари, шара наше всьо...." – пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее сеть рассмешил памятник Алёнке, открытый в российском Нововоронеже.