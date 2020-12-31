Две трети больных уже выздоровели: под конец года в Украине поставили новый рекорд коронавируса

На утро 31 декабря в Украине зафиксировали 9 699 новых случаев коронавируса и рекордные 700 тысяч выздоровевших за время пандемии, пока еще 326 тысяч (31%) продолжают болеть.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За прошедшие сутки в Украине:
С начала пандемии:
За последние 24 часа в Украине наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировали в городе Киев (1 332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.
Стоит напомнить, что днем ранее, 30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило договор с Китаем на поставку 1,913 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech".