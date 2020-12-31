Две трети больных уже выздоровели: под конец года в Украине поставили новый рекорд коронавируса

На утро 31 декабря в Украине зафиксировали 9 699 новых случаев коронавируса и рекордные 700 тысяч выздоровевших за время пандемии, пока еще 326 тысяч (31%) продолжают болеть.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За прошедшие сутки в Украине:

госпитализировано - 2 704 человека;

летальных случаев - 209;

выздоровели - 11 803 человека;

проведено тестирований за сутки - 58 547 (в том числе методом ПЦР - 38 932, методом ИФА - 19 615).

С начала пандемии:

заболело - 1 055 047 человек;

выздоровели - 709 993 человека;

летальных исходов - 18 533;

проведено ПЦР-тестов - 5 585 615.

За последние 24 часа в Украине наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировали в городе Киев (1 332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Стоит напомнить, что днем ранее, 30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило договор с Китаем на поставку 1,913 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech".