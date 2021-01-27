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Обрушившийся на Одессу снегопад наломал дров и парализовал движение в городе: фото и карта пробок

Обрушившийся на Одессу снегопад наломал дров и парализовал движение в городе: фото и карта пробок
Обновлено 10:46 Сегодня Телеграф Фото: соцсети, Думская

Сильный снегопад в Одессе, который начался еще ночью, продолжается. Высота снежного покрова достигла 6-7 см. 

По прогнозам синоптиков, снегопад в Одессе и области будет будет продолжаться целый день. Также ожидается налипание мокрого снега и гололедица.Спасатели предупреждают о порывах ветра до 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

В результате сильного ветра и снегопада ломаются деревья и обрываются линии электропередач. По данным ГСЧС, в Одесской области 13 населенных пунктов остались без света.

Снегопад в Одессе 27.01.2021

Снегопад в Одессе 27.01.2021

В самой Одессе транспортный коллапс из-за погоды. Пользователи соцсетей постят фото последствий непогоды. Деревья не выдерживают такого количества

Снегопад в Одессе 27.01.2021

Снегопад в Одессе 27.01.2021

Снегопад в Одессе 27.01.2021

В результате таких погодных условий движение транспорта по улицам города затруднено, в центральных районах образовались серьезные пробки. Движение на некоторых улицах остановилось. Коммунальные работники и техника не справляются с такой нагрузкой. Власти города просят жителей города оставаться дома, а авто не парковать вдоль дорог.

Снегопад в Одессе 27.01.202

Снегопад в Одессе 27.01.2021

Пробки в Одессе 27.01.2021

Кроме того, мэрия ввела временный запрет на въезд в Одессу грузового транспорта. Патрульные полицейские контролируют движение фур со стороны автодорог Одесса-Киев, Одесса-Рени, Одесса-Мелитополь и Одесса-Кучурган. Водителям грузовиков рекомендуют переждать непогоду на АЗС до стабилизации погоды.

Напомним, как сообщалось, в Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий. Циклон принесет в большинство областей сильные осадки и штормовой ветер.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 754

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Одесса, Погода, Снег.
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