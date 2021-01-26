Снег парализовал дороги в Украине: что будет с погодой дальше

В связи со снегопадами в нескольких областях Украины непогода блокировала движение транспорта. Затрудненное движение замечено в Волынской, Ровенской и Львовской областях.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Так, согласно информации ГСЧС, в Волынской области спасатели вытащили из сугроба школьный автобус. Школьный автобус вместе с детьми застрял между селами Заячицы и Роговичи Локачинского района.

В Ровенской области спасатели разблокировали трассу международного значения Киев-Чоп от затора, образовавшегося в результате осложненных погодных условий.





В то же время, на трассе Р-15 Ковель-Жовква между с. Тудорковичи - с. Хоробров Сокольского района Львовской области, в связи со снежными переметами вызванными порывистым ветром, для обеспечения работы снегоочистительной техники введено ограничение движения для крупногабаритного транспорта.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды в Украине на ближайшие дни, 27-28 января.

Согласно прогнозу циклон, который 27 января придет со снегопадами и дождями в Украину, принесет с собой сильные осадки. Больше всего достанется центральной части Украины, на юго-западе будет сложная погода.

Вечером с 27 на 28 января циклон, выкручиваясь против часовой стрелки (как обычно), подчинит себе еще и практически все северные области.

На западе и юго-востоке страны местами небольшие осадки. При этом на остальной территории будет сложная ветреная погода со снегопадами или дождями.

В среду, 27 января, температура воздуха ожидается на западе -1 -3 градуса, на востоке +3 +7 градусов, на юге +4 +9 градусов, а в Крыму до +10 градусов, на севере от 1 мороза до 1 тепла.

В Киеве 27 января будет облачно, прохладно, днем около нуля.

Циклон скорее всего затронет столицу снегом или поздно вечером завтра, или уже ночью и утром 28-го января. Днем в четверг также еще возможны небольшие осадки.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Диденко озвучила прогноз погоды в Киеве на 27-28 января.