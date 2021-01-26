Скачать
Вторник, 26.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Кроме России над Украиной нависли еще три угрозы, - интервью с Семеном Кабакаевым
Кроме России над Украиной нависли еще три угрозы, - интервью с Семеном Кабакаевым
Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории
Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории
Путина подловили на противоречии насчет России и Украины (видео)
Путина подловили на противоречии насчет России и Украины (видео)
Разгадываем первые шаги президента США Байдена: что они значат для Украины
Разгадываем первые шаги президента США Байдена: что они значат для Украины

Снег парализовал дороги в Украине: что будет с погодой дальше

Снег парализовал дороги в Украине: что будет с погодой дальше
Обновлено 14:00 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В связи со снегопадами в нескольких областях Украины непогода блокировала движение транспорта. Затрудненное движение замечено в Волынской, Ровенской и Львовской областях.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Так, согласно информации ГСЧС, в Волынской области спасатели вытащили из сугроба школьный автобус. Школьный автобус вместе с детьми застрял между селами Заячицы и Роговичи Локачинского района.

В Ровенской области спасатели разблокировали трассу международного значения Киев-Чоп от затора, образовавшегося в результате осложненных погодных условий.


В то же время, на трассе Р-15 Ковель-Жовква между с. Тудорковичи - с. Хоробров Сокольского района Львовской области, в связи со снежными переметами вызванными порывистым ветром, для обеспечения работы снегоочистительной техники введено ограничение движения для крупногабаритного транспорта.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды в Украине на ближайшие дни, 27-28 января.

Согласно прогнозу циклон, который 27 января придет со снегопадами и дождями в Украину, принесет с собой сильные осадки. Больше всего достанется центральной части Украины, на юго-западе будет сложная погода.

Вечером с 27 на 28 января циклон, выкручиваясь против часовой стрелки (как обычно), подчинит себе еще и практически все северные области.

На западе и юго-востоке страны местами небольшие осадки. При этом на остальной территории будет сложная ветреная погода со снегопадами или дождями.

В среду, 27 января, температура воздуха ожидается на западе -1 -3 градуса, на востоке +3 +7 градусов, на юге +4 +9 градусов, а в Крыму до +10 градусов, на севере от 1 мороза до 1 тепла.

В Киеве 27 января будет облачно, прохладно, днем около нуля.

Циклон скорее всего затронет столицу снегом или поздно вечером завтра, или уже ночью и утром 28-го января. Днем в четверг также еще возможны небольшие осадки.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Диденко озвучила прогноз погоды в Киеве на 27-28 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 223

Все по теме:

Украина, Погода, Снег, ГСЧС, Наталья Диденко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умерла известная актриса из "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу": детали
02 "Это цветочки": синоптик предупредила украинцев об опасном циклоне с Балкан
03 Работает ли языковой закон? Киевлянин привел показательный пример
04 Молдова, Грузия или Украина: кто имеет больше шансов отобрать у России свои территории
05 Гройсман планировал продавать воду в оккупированный Крым: выяснились подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пятиклассник утонул на зимней рыбалке вместе с отцом и его другом. &quot;Телеграф&quot; узнал подробности
Пятиклассник утонул на зимней рыбалке вместе с отцом и его другом. "Телеграф" узнал подробности
«Слугам народа» угрожают исключением из фракции из-за законопроекта Зеленского: скандальную переписку слили в сеть
«Слугам народа» угрожают исключением из фракции из-за законопроекта Зеленского: скандальную переписку слили в сеть
Занимаются вообще не тем: власти указали на прокол с политикой по возвращению Донбасса
Занимаются вообще не тем: власти указали на прокол с политикой по возвращению Донбасса
Заболевшего коронавирусом украинца выдворили из съемного жилья в Польше
Заболевшего коронавирусом украинца выдворили из съемного жилья в Польше
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь