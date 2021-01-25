"Это цветочки": синоптик предупредила украинцев об опасном циклоне с Балкан

В Киеве 27 и 28 января ожидается сильный снегопад.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

"Киевляне! Дождь, который идет сегодня - это цветочки. Следующий циклон с Балкан принесет нам ягодки - снег и, возможно. даже сильный снег", - написала она.

Согласно ее прогнозу, снегопад начнется вечером 27 января и будет продолжаться ночью 28 января.

"Есть время подготовить лопаты", - отметила Диденко.

Отметим, Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что в Киеве впервые за 141 год среднесуточная температура воздуха составила +4,4 градуса, что на 0,6°С выше рекордного значения.

"Климатическая норма (1991-2020 гг.) Превышена на 9,1°С, что соответствует погоде в начале ноября", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине 26 января ожидается похолодание и осадки в виде мокрого снега и дождя.