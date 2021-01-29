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В Киеве - огромные пробки из-за мощного снегопада (онлайн-карта)

В Киеве - огромные пробки из-за мощного снегопада (онлайн-карта)
Обновлено 09:41 Сегодня Телеграф

Из-за сильного снегопада, в Киеве образовались масштабные пробки, которые сковали как Правый, так и Левый берег столицы. Правда, на Левом берегу заторы немного меньше.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google.

В частности, серьезные заторы наблюдаются  на проспекте Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста), на Дарницком шоссе и Дарницком мосту, на проспект Соборности, на Броварском проспекте (район метро "Левобережная" и "Дарница") и т.д.

Из-за снегопада в Киеве образовались масштабные пробки 29 января

Отметим, что в пресс-службе МВД Украины предупредили водителей про ухудшение погодных условий и гололед на дорогах в Киеве и Киевской области.

Как сообщал "Телеграф", 27 января на южные регионы Украины обрушился сильный снегопад. Из-за непогоды в Одесской области без света остались десятки населенных пунктов.

Кроме того, на выходных, 30 и 31 января в Украине погода особо не изменится: ожидаются повсеместно осадки в виде снега и усиление ветра.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Киев, Карта, Пробки.
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