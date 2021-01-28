Сотни человек за сутки застряли в снежных завалах на дорогах Украины (фото)

В течение суток с 27 на 28 января с юга на территорию Украины переместился активный снежный циклон, который привел к чрезвычайным ситуациям в южной части страны. Погода в северных, центральных и южных областях значительно ухудшится. Ожидаются сильные снегопады, метели и гололед.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные синоптиков, по состоянию на 9:00 утра наблюдается небольшой снег в Одесской (снежный покров 20-25 см), Кировоградской (до 10 см), Черкасской (до 14 см), Полтавской (2 см) областях, Сумской - дождь.

Для расчистки снега и чтобы не допустить скопления транспорта на сутки ввели ограничения для движения тяжеловесного транспорта на дорогах государственного значения в таких областях:

Одесская: с 21-00 27 января запрещено движение тяжеловесного транспорта и автобусов на всех дорогах общего пользования государственного значения; любой транспорт не может проехать частью дороги М-15 Одесса-Рени и М – 16 Одесса-Кучурган.

Одесская область, фото: dsns.gov.ua

Николаевская: с 21-30 27 января ограничено движение большегрузного транспорта и автобусов на части Н-24 Благовещенское – Николаев и М-13 Кропивницкий – Платонове.

Николаевская область, фото: dsns.gov.ua

Киевская: с 23-00 27 января ограничено движение грузовых транспортных средств на дорогах общего пользования государственного значения.

Полтавская: с 23-00 27 января временно ограничивается движение грузовых транспортных средств в направлении Киева на части М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

Кировоградская область, фото: dsns.gov.ua

Кировоградская область, фото: dsns.gov.ua

Житомирская область, фото: dsns.gov.ua

На остальной автомобильных дорог государственного значения страны транспортное сообщение обеспечено.

За сутки спасатели ГСЧС освободили из снежных заносов сотни автотранспортных средств и десятки легковых автомобилей. Отбуксировали 37 грузовых автомобилей, 6 автобусов и 2 автомобиля скорой помощи (оказана помощь 360 гражданам).

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения задействовано 1023 единиц спецтехники и 1305 рабочих, в том числе 7 единиц тяжелой снегоуборочной техники мобильных отрядов и 2 единицы инженерной и специальной техники ГСЧС.

Спасатели призвали водителей воздержаться от путешествий и не оставлять автомобили вдоль дорог, чтобы не блокировать работу коммунальных служб.

Ранее "Телеграф" писал, что на Украину обрушился снежный циклон. Местами высота снежных сугробов превышала метр.

Отметим, сегодня, 28 января, температура воздуха днем будет колебаться от -3 до +8, а ночью столбики термометров в некоторых регионах опустятся до -5. В большинстве регионов ожидаются сильные снегопады, налипание мокрого снега, на дорогах гололед.