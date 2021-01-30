Армения предъявила Азербайджану громкие обвинения по обострению в Карабахе

В Армении заявили о новых обстрелах со стороны войск Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Об этом написал омбудсмен Армении Арман Татоян у себя в Фейсбук.

По его словам, выстрелы из стрелкового и крупнокалиберного оружия слышны неподалеку от сел Чакатен, Неркин Ханд, Шикаох, Егвард, Агарак, Ужанис Капанского района Сюникской области.

Также он сообщил, что стрельба слышна, как днем, так и ночью.

"Согласно тревожной информации, в селах четко слышна стрельба, направленная на запугивание мирных жителей, в первую очередь детей и женщин", - написал он.

Татоян говорит, что местные жители отмечают, что периодически азербайджанские военные "стреляют в пьяном состоянии"

"Делегация во главе с Защитником прав человека была информирована об этих стрельбах 9 января 2021 года во время посещения Чакатен и других сел Капана. Еще тогда было непосредственно установлено, что стрельба приводит к напряженности в селах", - написал он.

Как сообщалось ранее, в Киямаддинлли начал работать российско-турецкий мониторинговый Центр по контролю за прекращением огня.