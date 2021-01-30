Военные Путина объединили усилия с Турцией в Карабахе (фото и видео)

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11:58 Сегодня Телеграф

В Азербайджане, в Киямаддинлли состоялось открытие российско-турецкого мониторингового центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе, который начнет работать уже в субботу, 30 января.

На данный момент сообщается, что в нем будут задействованы 60 российских и 60 турецких военнослужащих.

По данным Минобороны РФ, перед тем, как отправиться в Киямаддинлли, российские военные проводили подготовку Степанакерт.

Военные РФ перед отправкой в Азербайджан

Россия в Карабахе

Уточняется, что личный состав Совместного центра будет выполнять задачи по мониторингу обстановки и контролю за соблюдением режима прекращения огня и всех военных действий с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщал "Телеграф", ранее в ОБСЕ назвали единственный пример, который Украина должна взять с Карабаха.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Нагорный Карабах, Карабах, Российские миротворцы.
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