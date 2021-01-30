Военные Путина объединили усилия с Турцией в Карабахе (фото и видео)

В Азербайджане, в Киямаддинлли состоялось открытие российско-турецкого мониторингового центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне военного конфликта в Нагорном Карабахе, который начнет работать уже в субботу, 30 января.

На данный момент сообщается, что в нем будут задействованы 60 российских и 60 турецких военнослужащих.

По данным Минобороны РФ, перед тем, как отправиться в Киямаддинлли, российские военные проводили подготовку Степанакерт.

Уточняется, что личный состав Совместного центра будет выполнять задачи по мониторингу обстановки и контролю за соблюдением режима прекращения огня и всех военных действий с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщал "Телеграф", ранее в ОБСЕ назвали единственный пример, который Украина должна взять с Карабаха.