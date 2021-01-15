Алиев взбесил пропагандистов поездкой в знаковый город Карабаха (фото)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева в пятницу, 15 января, посетили город Шуша в Нагорном Карабахе.

Соответствующее видео выложила в Instagram супруга главы азербайджанского государства.

"Рано утром отправились в путь, направление - город Шуша", - говорит в видеозаписи Алиев, который сам находится за рулем автомобиля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan)

Отметим, что город Шуша находится совсем рядом со столицей непризнанного Нагорного Карбаха, и был одной из горячих точек спорного региона в военном конфликте Армении и Азербайджана, пока не перешел в результате боев под контроль Баку 8 ноября прошлого года.

В сети не оценили вояж Алиева в Шушу. В частности, в Армении визит назвали "провокационным".

В свою очередь, военный корреспондент российской "Комсомольской правды" Александр Коц выложил фото Алиева в Соборе Святого Христа Всеспасителя в Шуше, напомнив, про то, что памятка была атакована азербайджанской авиацией.

В результате второго удара были ранены российские журналисты, - написал он в своем Telegram-канале.

А в Telegram-канале непризнанной республики "Re:public of Artsakh" вообще заявили, что Алиев осквернил храм в Шуше.

Как сообщал "Телеграф", сообщение о взятии Шуши в Карабахе под контроль Азербайджана 8 ноября вызвало отставку в Ереване, бегство людей в Армению и ликование в Баку.