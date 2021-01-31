Видели это на Майдане: пропагандист Путина сделал "открытие" по протестам в России

31 января в России продолжаются акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Уже задержали не менее 145 человек. В то же время один из пропагандистов президента РФ Владимира Путина заметил сходство протестов в России с Майданом в Украине.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале "Неистовый мольберт", корреспондент росСМИ, Алексей Репин.

Он обратил внимание на фото с митинга, где видно, что активист-медик пришел оказывать помощь пострадавшим, отмечая сходством этого с событиями Майдана в Украине.

"От чистого сердца и по личным убеждениям. Где-то это я уже видел. Наверное на майдане", - сказал Репин в своем Телеграм-канале.

Стоит напомнить, что россияне вышли на протесты после того, как правоохранительные органы задержали, а позже и арестовали российского оппозиционера Алексея Навального спустя несколько минут после прибытия в Москву после нескольких месяцев лечения в Германии после отравления в августе 2020 года нервно-паралитическим веществом Новичок.