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Генпрокуратура РФ хочет заменить срок Навального с условного на тюремный: когда состоится суд

Генпрокуратура РФ хочет заменить срок Навального с условного на тюремный: когда состоится суд
Обновлено 12:10 Сегодня Телеграф

Кремль продолжает имитировать правосудие и демократию. Российские силовики решили все таки закрыть Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Российской Федерации.

Силовики считают требование ФСИН законным и обоснованным, указывая, что Навальный неоднократно нарушил условия испытательного срока, по которому его обязали отмечаться не реже двух раз в месяц.

"После выписки из Университетского медицинского центра "Шарите" [Навальный] полностью уклонился от предусмотренного законом, что повлекло проведение с 27.11.2020 в отношении его первоначальных розыскных мероприятий. Поскольку местонахождение осужденного установить не представилось возможным, постановлением начальника УФСИН по г. Москве от 29.12.2020 он объявлен в розыск", - сообщают в ведомстве.

Суд о замене условного срока Навальному на реальный состоится уже 2 февраля.

В 2014 году Навального приговорили к трем с половиной годам условно по делу о мошенничестве в отношении компании "Ив Роше" с испытательным сроком на пять лет, который позднее продлили еще на год. Он истек 29 декабря 2020-го. Европейский суд по правам человека признал приговор Навальному необоснованным и назначил денежную компенсацию, которую российские власти выплатили в 2018 году.

Напомним, 31 января в России прошли новые акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и новые задержания.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Россия, Алексей Навальный.
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