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Протесты в России ни к чему не приведут, история с Навальным выгодна … Путину, - Игар Тышкевич
Протесты в России ни к чему не приведут, история с Навальным выгодна … Путину, - Игар Тышкевич
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Протесты в России ни к чему не приведут, история с Навальным выгодна … Путину, - Игар Тышкевич

Протесты в России ни к чему не приведут, история с Навальным выгодна … Путину, - Игар Тышкевич
Обновлено 11:05 Сегодня Телеграф Илья Варламов

31 января в России прошли новые акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и новые задержания.

Фонд Навального призвал президента США Джо Байдена ввести санкции против окружения президента РФ Владимира Путина. Пошатнут ли протесты Кремль? Быть ли новым санкциям? Как может далее развиваться ситуация? С этим вопросами «Телеграф» обратился к эксперту программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего (UIF) Игару Тышкевичу.

«Новым санкциям от США - быть! И это не зависит от протестов в России, - уверен эксперт. – США в своей политике сдерживания РФ по определенным направлениям, активно использует санкционный механизм примерно с 2008 года. Сперва начали комплексно обкладывать российскую ракетную отрасль, что уже отразилось на количестве запусков. Потом взялись за определенные материалы, технологии… Из 19 американских пакетов санкций против России – только два за Украину. Делайте выводы. И вводят их как Госдеп, так и Минторг США».

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По словам Игара Тышкевича, санкции с точки зрения американской политики – это элемент давления и принуждения Москвы к диалогу.

«А в ситуации с Навальным есть хороший повод для их введения или усиления. И Штаты точно этого не упустят, - считает эксперт. – К тому же, США будут выходить на обновление договора по глобальной безопасности. И вопрос санкций – как раз то, что Вашингтон положит на одну чашу весов».

Эксперт считает, что протесты в краткосрочной перспективе не пошатнут режим Путина.

«Да, есть географический охват. Но нет критической численности протестующих», - поясняет Игар Тышкевич.

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Он акцентирует, что Путин выстраивает политику, которая базируется на том, что Россия – супердержава и имеет право претендовать на большее.

«Имеет ли Навальный отличные от Путина тезисы? Нет. Он базируется на том же идеологическом стержне. Просто говорит - «мы воровать не будем, как режим Путина, а потому будем более эффективны»... Еще один важный момент в ракурсе того, почему Путину не просто не страшны, а даже в какой-то мере нужны сегодняшние протесты. В данный момент внимание приковано к Навальному. И группы, которые остались после Немцова, партия «Яблоко», которые выступают за смену идеологии власти (а не просто за смену режима) – почти не слышны. Не слышны их тезисы, что РФ движется не в том направлении. Что дело не в том, что Путин ворует», - поясняет эксперт.

Всё это, подчеркивает Игар Тышкевич, особенно важно в ракурсе будущих выборов в Госдуму (19 сентября 2021 года).

«Они пройдут по партийным спискам, - напоминает эксперт. – И Навальный, не имеющий партии, не примет в них участие. То есть, когда надо будет вкинуть бюллетень в урну, его электорат расползется по множеству небольших групп. И не будет создавать проблемы российской власти для формирования персонального состава Госдумы…»

По мнению Игара Тышкевич, в той или иной мере протесты будут продолжаться. Навальный ведь возвращался в Россию, понимая, что будет суд и, скорее всего, арест…

«В краткосрочной перспективе он ни на что и не претендует, - уверен эксперт. – Набирает баллы на будущее. Чтобы, выйдя из тюрьмы, стать так называемым единым лидером российской оппозиции. При этом он ставит не на партию, а на российский бунт, на революцию…»

Тем временем Россия официально обвинила США в призывах к акциям в поддержку Навального.

Политолог Андрей Окара считает, что протесты вызвали тревогу в Кремле.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

США, Выборы, Россия, Госдума, Протесты, Алексей Навальный, Адские санкции, Игар Тышкевич.
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