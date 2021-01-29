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Байден не сдерживал себя во время звонка Путину: раскрыты подробности

Байден не сдерживал себя во время звонка Путину: раскрыты подробности
Обновлено 07:53 Сегодня Телеграф Джо Байден

В Белом Доме добавили красок в подведении итогов телефонного разговора президента США Джо Байдена с лидером Российской Федерации Владимира Путина, состоявшегося 26 января. Речь идет о ситуации с Алексеем Навальным, в отношении истории с которым Вашингтон занимают строго антикремлевскую позицию. В ходе беседы американский президент поднял вопрос того, как российские власти обошлись с главой российской оппозиции, поместив его под арест.

Об этом журналистам в четверг 29 января во время ежедневного брифинга рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает «Голос Америки».  По ее словам, Джо Байден «не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения (силовиков) с протестующими».

«Он никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и (не скрывал) своей озабоченности в связи с действиями российского правительства. И он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора», – отметила Псаки.

Напомним, ранее пресс-служба Кремля также озвучила детали разговора американского и российского лидеров. В ходе беседы стороны обсудили договор о стратегическом наступательном вооружении, борьбу с пандемией, вопросы экономической и торговой сферы.  Отдельно темой телефонных переговоров стала война на востоке Украины.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Переговоры, Владимир Путин, Джо Байден, Алексей Навальный.
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