Байден не сдерживал себя во время звонка Путину: раскрыты подробности

В Белом Доме добавили красок в подведении итогов телефонного разговора президента США Джо Байдена с лидером Российской Федерации Владимира Путина, состоявшегося 26 января. Речь идет о ситуации с Алексеем Навальным, в отношении истории с которым Вашингтон занимают строго антикремлевскую позицию. В ходе беседы американский президент поднял вопрос того, как российские власти обошлись с главой российской оппозиции, поместив его под арест.

Об этом журналистам в четверг 29 января во время ежедневного брифинга рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает «Голос Америки». По ее словам, Джо Байден «не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения (силовиков) с протестующими».

«Он никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и (не скрывал) своей озабоченности в связи с действиями российского правительства. И он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора», – отметила Псаки.

Напомним, ранее пресс-служба Кремля также озвучила детали разговора американского и российского лидеров. В ходе беседы стороны обсудили договор о стратегическом наступательном вооружении, борьбу с пандемией, вопросы экономической и торговой сферы. Отдельно темой телефонных переговоров стала война на востоке Украины.