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Кровля обрушилась на спасателей при тушении пожара на складе в Красноярске (видео)

Кровля обрушилась на спасателей при тушении пожара на складе в Красноярске (видео)
09:33 Сегодня Телеграф Фото: telegram - breakingmash

В среду, 3 февраля в Красноярске на улице Калинина произошло ЧП: на складе автозапчастей произошел пожар, во время тушения которого пропали трое пожарных.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.

Согласно предоставленным данным, над "Автотрейдом" поднялся мощный столб дыма. Площадь пожара составила не менее 3500 квадратов.

В то же время информации от пострадавших пока нет.

Видео с места событий:

При этом, во время ликвидации пожара на складе автозапчастей в Красноярске потеряли связь с тремя пожарными. Они первыми зашли в здание искать людей, а позже обрушилась кровля, сообщили в МЧС.

Таким образом, судьба спасателей пока неизвестна.

Кадры с места инцидента:

Стоит напомнить, что ранее, 2 февраля в Николаеве загорелся торговы центр "Эпицентр".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Пожар, Россия, Красноярск.
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