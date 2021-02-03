Кровля обрушилась на спасателей при тушении пожара на складе в Красноярске (видео)

В среду, 3 февраля в Красноярске на улице Калинина произошло ЧП: на складе автозапчастей произошел пожар, во время тушения которого пропали трое пожарных.
Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.
Согласно предоставленным данным, над "Автотрейдом" поднялся мощный столб дыма. Площадь пожара составила не менее 3500 квадратов.
В то же время информации от пострадавших пока нет.
Видео с места событий:
При этом, во время ликвидации пожара на складе автозапчастей в Красноярске потеряли связь с тремя пожарными. Они первыми зашли в здание искать людей, а позже обрушилась кровля, сообщили в МЧС.
Таким образом, судьба спасателей пока неизвестна.
Кадры с места инцидента:
Стоит напомнить, что ранее, 2 февраля в Николаеве загорелся торговы центр "Эпицентр".