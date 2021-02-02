Пожар в "Эпицентре": появились новые видео и версия о поджоге

2 февраля в Николаеве произошло ЧП: загорелся торговы центр "Эпицентр", в то же время удалось поймать предположительного виновника пожара. Хотя не обошлось без потерь.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Николаевской области.

Согласно предварительной информации, мужчина устроил поджог, в результате чего произошло возгорание, которое распространилось по ТЦ.

В то же время из-за возгорания в "Эпицентре" предварительно никто не пострадал.

Спустя некоторое время виновника удалось задержать.

При том, в Телеграм-канале "ВЕХА" сообщили, что перед этим он пробил голову одному из охранников, а другому в спину загнал свое орудие нападения - топор.

Видео ГСЧС Украины с места пожара:

Кадры инцидента, которыми поделились очевидцы:

Стоит напомнить, что ранее в субботу, 30 января, на территории промзоны, где находятся 40 баллонов с пропаном в Москве, произошел сильный пожар.