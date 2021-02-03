"Закончился воздух... Бл**ь, ищи выход!" Появилась запись последних слов пропавших на пожаре спасателей в РФ

3 февраля в Красноярске на улице Калинина на складе автозапчастей произошел пожар, во время тушения которого погибли трое пожарных.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

Согласно предоставленной информации, пожарные, которые пропали при тушении на складе "Автотрейда" в Красноярске, скорее всего, погибли.

На видео слышны их последние переговоры по рации. "У нас закончился воздух в баллонах. Нужно найти выход...", - переговаривались мужчины по рации.

По словам других спасателей, трое мужчин из пропавшего звена сняли маски в дыму, сказали, что не могут дышать, и после этого перестали выходить на связь.

Официально поиски еще продолжаются.

Пожар на складе в Красноярске:

Пропавшими пожарными стали, командир звена старший прапорщик Алексей Пузырев, старший прапорщик Анатолий Жалнерчик, сержант Максим Рябцев.

Стоит напомнить, что ранее, 2 февраля в Николаеве загорелся торговы центр "Эпицентр".