Скачать
Четверг, 04.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Удар Зеленского по Медведчуку: как выигрывает Ахметов и почему страдает Порошенко
Удар Зеленского по Медведчуку: как выигрывает Ахметов и почему страдает Порошенко
Зеленский затеял масштабную проверку подразделений ВСУ на Донбассе: что произошло
Зеленский затеял масштабную проверку подразделений ВСУ на Донбассе: что произошло
Навальный за решеткой - что дальше? Сценарии для Путина и роль Евросоюза
Навальный за решеткой - что дальше? Сценарии для Путина и роль Евросоюза
"Барселона" совершила грандиозный камбэк в Кубке Испании: видеообзор матча с "Гранадой"
"Барселона" совершила грандиозный камбэк в Кубке Испании: видеообзор матча с "Гранадой"

Форсаж отдыхает: пьяный россиянин разбил угнанный автобус, пытаясь сбежать от полиции (видео)

Форсаж отдыхает: пьяный россиянин разбил угнанный автобус, пытаясь сбежать от полиции (видео)
01:26 Сегодня Телеграф Фото: Пресс-служба ОМВД России

В России в Приморском крае пьяный мужчина угнал автобус, чтобы доехать домой.

Об этом сообщает MDK в своем Телеграмм-канале.

Инцидент произошел в городе Артеме, мужчина угнал пассажирский автобус Hyundai County с территории организации и устроил погоню на трассе Хабаровск-Владивосток. Полицейские несколько раз перехваливали автобус, но угонщику удавалось прорваться.

Задержать мужчину удалось, когда полицейские открыли огонь по колесам, автобус вылетел в кювет и забуксовал. Им оказался 33-летний местный житель без водительских прав. Как оказалось, мужчина хотел добраться домой в Уссурийск.

Пользователи активно обсуждают инцидент и предполагают, что мужчина хотел уехать в Китай:

Как сообщалось, 31 января, в Харькове на проспекте Петра Григоренко пьяные мужчина и женщина сбили человека посреди дороги.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 100

Все по теме:

ДТП, Россия, Авария, Угон, В погоне за здоровым питанием.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский затеял масштабную проверку подразделений ВСУ на Донбассе: что произошло
02 Больной коронавирусом украинец покончил с собой прямо на глазах у врачей: детали трагедии
03 В Украине закроют не только "112 Украина", NewsOne и ZIK: что об этом сказал Данилов
04 Названа причина аварии на Запорожской ТЭС
05 Чистосердечное признание? Одесский депутат удивил заявлением на сессии горсовета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине закроют не только &quot;112 Украина&quot;, NewsOne и ZIK: что об этом сказал Данилов
В Украине закроют не только "112 Украина", NewsOne и ZIK: что об этом сказал Данилов
Как украинцы отнеслись к блокировке каналов Медведчука: данные опроса
Как украинцы отнеслись к блокировке каналов Медведчука: данные опроса
Итоги дня 3 февраля: скандал вокруг блокирования каналов Медведчука, внезапная проверка ВСУ на Донбассе
Итоги дня 3 февраля: скандал вокруг блокирования каналов Медведчука, внезапная проверка ВСУ на Донбассе
Какой праздник 4 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 4 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь