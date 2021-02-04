Форсаж отдыхает: пьяный россиянин разбил угнанный автобус, пытаясь сбежать от полиции (видео)

В России в Приморском крае пьяный мужчина угнал автобус, чтобы доехать домой.

Об этом сообщает MDK в своем Телеграмм-канале.

Инцидент произошел в городе Артеме, мужчина угнал пассажирский автобус Hyundai County с территории организации и устроил погоню на трассе Хабаровск-Владивосток. Полицейские несколько раз перехваливали автобус, но угонщику удавалось прорваться.

Задержать мужчину удалось, когда полицейские открыли огонь по колесам, автобус вылетел в кювет и забуксовал. Им оказался 33-летний местный житель без водительских прав. Как оказалось, мужчина хотел добраться домой в Уссурийск.

Пользователи активно обсуждают инцидент и предполагают, что мужчина хотел уехать в Китай:

Как сообщалось, 31 января, в Харькове на проспекте Петра Григоренко пьяные мужчина и женщина сбили человека посреди дороги.