В Харькове пьяная пара насмерть сбила мужчину, скрываясь от полиции (видео 18+)

31 января, в Харькове на проспекте Петра Григоренко пьяные мужчина и женщина сбили человека посреди дороги.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Труха Харьков.

По информации полиции, виновник смертельного ДТП, в состоянии алкогольного опьянения, скрывался от полицейских и в момент погони совершил наезд на пешехода.

Согласно предоставленным данным, водитель-мужчина и пассажир-девушка выпивали в боулинге. Их остановила полиция, после чего началась погоня, во время которой водитель насмерть сбил пешехода.

Обнаружили машину в километре от ДТП на улице Мельника. Правоохранители задержали водителя на месте.

Фото с места событий:

Кадры с места инцидента:

Также в сети поделились видео, где видно тело сбитого человека, (видео +18, не для слабонервных).

Стоит напомнить, что в ночь на 31 января на въезде в Борисполе произошло ДТП: мужчина под амфетамином на краденом Лексусе въехал в отбойник и застрял в снегу.