В России самоубийца упал прямо на коляску: спасти ребенка не удалось (фото)

В Воронеже из окна многоэтажки выбросился мужчина и упал на коляску с пятимесячным ребенком, в результате чего оба погибли.

Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Звёздный» в Шилово. Мужчина решил покончить с собой, выпрыгнул из окна многоэтажки, в это время мимо проходила женщина с коляской. Внутри находился пятимесячный Илья.

Мужчина погиб, на место прибыли реаниматологи. Они некоторое время старались спасти младенца, но не смогли.

Как сообщал "Телеграф", в понедельник, 1 февраля, в Днепре в жилом районе "Тополь-3" девушка выпала из многоэтажки, приземлившись молодому мужчине прямо на голову. Она погибла, 34-летний парень находится в больнице в тяжелом состоянии.

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