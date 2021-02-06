Полицейские полгода искали четырех кур: детали курьеза в России

В Красноярском крае России спустя полгода полицейские вернули пенсионерке четырех украденных кур.

Об этом сообщает РИА НОВОСТИ со ссылкой на ГУ МВД.

Курьезный случай произошел в Зеленогорске - стражи порядка 6 месяцев расследовали "опасное" преступление.

В сообщении сказано, что кур-несушек похитили опасные рецидивисты еще 28 июня 2020 года. Все это время полицейский разыскивали злоумышленников и только в феврале этого года вернули 84-летней женщине украденных кур.

"Установлено, что хищение совершили двое ранее судимых местных жителей 1978 и 1988 годов рождения. Сорокадвухлетний житель Орловки поселил несушек в сарае своих родственников, где хранил до настоящего времени", — говорится в сообщении.

Пенсионерка не ожидала, что пропажа найдется, и поблагодарила сотрудников за их работу. Злоумышленникам теперь придется ответить по статье за кражу. Максимально им грозит до пяти лет лишения свободы.

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