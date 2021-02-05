В России глыба льда разбила машину, люди чудом остались живы (видео)

В российском Новосибирске на автомобиль с людьми упали ледяные глыбы с крыши балкона многоквартирного дома.

Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Огромные глыбы льда упали прямо на капот хэтчбека Honda Fit, остановившегося у подъезда.

Сначала с балкона девятого этажа упал первый кусок, потом — второй. Чудом люди, сидевшие внутри, не пострадали, а только получили ушибы головы и небольшой стресс.

На видео видно, что в полуметре от автомобилем перед происшествием проходили люди, которые могли не выжить от полученных травм, если бы прошли там немного позже, а автомобиль припарковался немного дальше.

Владельцы транспортного средства купили его в этот же день. В результате происшествия машина получила критические повреждения.

Напомним, в ноябре во Владивостоке произошел похожий случай - бетонная плита упала с крыши девятиэтажки прямо на джип и чуть не убила мужчину, который спокойно чистил авто от снега.

4 февраля в российском Воронеже из окна многоэтажки выбросился мужчина и упал на коляску с пятимесячным ребенком, в результате чего оба погибли.