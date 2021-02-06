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На одном из российских телеканалов показали матерный сюжет (видео)
Обновлено 11:39 Сегодня Телеграф Фото: telegram - МДК

Еще в четверг, 4 февраля на одном из тюменских телеканалов "Тюменское время" произошло ЧП: во время записи ведущий выругался матом, но по чьей-то оплошности брань не вырезали и пустили прямо так в эфир.

Об этом сообщили в Телеграм-канале МДК Приват.

Там также поделились самой видеозаписью скандально сюжета на ТВ.

Сам сюжет на телеканале "Тюменское время" вышел около 19:00 по Киеву.

В свою очередь, на следующий день (5 февраля) после выхода сюжета на ТВ вся съемочная бригада, включая ведущего, уволилась по собственному желанию.

Видео из тюменского ТВ (ОСТОРОЖНО! в видео присутствует нецензурная лексика):

Стоит напомнить, что ранее после принятия поправок против нецензурных высказываний в соцсетях, граждане РФ стали активней материться в Интернете.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 106

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Россия, Телевидение, Тюмень.
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