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А "Шрек"-то пиратский: российские копы месяцами тратили рабочее время на мультики

А "Шрек"-то пиратский: российские копы месяцами тратили рабочее время на мультики
05:21 Сегодня Телеграф

Почти год понадобилось московским полицейским, чтобы досмотреть пиратский мультфильм "Шрек". После этого, мультики отправили в утиль.

"Около года назад силовики нашли грузовик, а потом и целый склад с пиратскими DVD-дисками с фильмами из нулевых. Следователи с экспертами несколько месяцев устраивали киновечера со "Шреком", "Котом в сапогах" и другими хитами. Установили — подделка", - сообщает telegram-канал "Mash".

Как завила Начальник отдела экспертных исследований авторских и смежных прав Ирина Изумрудская,  группа экспертов в течении года проводила исследований этих дисков. После этого данные диски были признаны контрафактной продукцией. Качество аудио и видео дорожек не соответствовало лицензионным образцам.

Теперь около 2 300 000 дисков с мультипликационной продукцией перемололи, а упаковки – сдали в переработку.

Напомним, в январе 2000 года в Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет "Ан-2" и трех граждан Украины, которые незаконно перемещали табачные изделия на территорию Республики Румыния.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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