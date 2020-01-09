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В Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет с тремя контрабандистами (Видео)

В Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет с тремя контрабандистами (Видео)
14:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Госпогранслужба

Новости Украины:Пограничники задержали самолет, которым контрабандисты перевозили сигареты в Румынию.

В Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет "Ан-2" и трех граждан Украины, которые незаконно перемещали табачные изделия на территорию Республики Румыния. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В Ивано-Франковской области пограничники задержали самолет "Ан-2", на котором осуществлялось незаконное перемещение табачных изделий на территорию Республики Румыния, и трех граждан Украины, жителей Хмельницкой и Ивано-Франковской областей, находившихся на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники использовали тактику быстрой загрузки табачных изделий в полевых условиях (на промежуточных местах посадки/взлета) с целью предотвращения обнаружения мест загрузки правоохранительными органами.

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Правоохранители установили маршруты, места взлета, посадки, а также место промежуточного приземления контрабандистов.

"Сегодня ночью на участке отдела пограничной службы "Герца" Черновицкого отряда зафиксировали нарушение границы воздушным аппаратом из Украины в Румынию и обратно. А когда самолет приземлился на аэродроме - в городе Коломыя (в 100 км от границы), его задержали", - рассказали в ведомстве.

По факту нарушения воздушного пространства Украины и пограничного законодательства проинформированы СБУ, ГПУ, Вооруженные силы Украины и Нацполиция.

Материалы по выявленному уголовному преступлению направлены в управление СБУ в Черновицкой области для внесения сведений в ЕРДР по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и 334 (нарушение правил международных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сотрудник "Борисполя" пытался вывезти в ОАЭ двух живых соколов.

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СБУ, Самолет, Контрабанда, Ан-2, Ивано-Франковская область, Контрабанда сигарет, Нацполиция.
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