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Крушение танкера под Одессой: судно фигурировало в контрабандных схемах Януковича

Крушение танкера под Одессой: судно фигурировало в контрабандных схемах Януковича
05:02 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:Танкер, который потерпел крушения около Одессы, участвовал в контрабандных схемах Януковича.

Танкер Delfi, который в ноябре 2019 года потерпел крушение вблизи Одессы, в 2012-2014 гг. фигурировал в схеме бизнес-группы беглого олигарха Сергея Курченко по контрабандному ввозу на территорию Украины нефтепродуктов.

"Думская" со ссылкой на итоги расследования обстоятельств катастрофы Государственной службой морского и речного транспорта Украины и источники в правоохранительных органах

Согласно результатам расследования, в территориальных водах танкер находился незаконно - у судна отсутствовали действующие судовые сертификаты и документы на флаг.

Судовладельцем потерпевшего крушение танкера в акте Морской службы указана британская компания MISTER DRAKE PC с юридическим адресом в Лондоне. До этого чиновники называли владельцами другие английские юридические лица: в официальных сообщениях фигурировала фирма из Бирмингема Atenia Holding Ltd, потом — Frio Fondo LP, тоже из Бирмингема.

По данным "Думской", обе бирмингемские компании фигурируют в уголовном производстве №12016160000000042, открытом 27 января 2016 года по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212 УК Украины — "присвоение средств", "служебная халатность", "злоупотребление властью или служебными полномочиями", "служебный подлог", "мошенничество", "контрабанда".

Согласно материалам дела, в течение 2012-2014 годов близкая к семье экс-президента Виктора Януковича бизнес-группа Сергея Курченко организовала схему по контрабандному ввозу на территорию Украины нефтепродуктов. Их оформляли как транзитный груз или как украинскую продукцию Одесского нефтеперерабатывающего завода.

В схеме были задействованы служебные лица ряда частных предприятий, должностные лица государственных органов, в том числе сотрудники таможни, а также десятки судов.

Во время обыска в апреле 2017 года в измаильском офисе одной из компаний, аффилированных с группой Курченко, следователи обнаружили листы бумаги с оттисками печатей М/Т DELFI IMO 8866266", "ATENIA HOLDINGS LIMITED", "FRIO FONDO LP".

По данным СМИ, танкер участвовал в контрабандных перевозках до 2018 года, пока не стал несамоходным. После этого судно отбуксировали в нейтральные воды у порта Южный, где оно работало плавучим складом для нефтепродуктов.

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Все по теме:

Одесса, Танкер, Контрабанда, Сергей Курченко, Танкер "Делфи".
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