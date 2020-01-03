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Спецкомиссия определила причины аварии танкера Delfi у берегов Одессы

Спецкомиссия определила причины аварии танкера Delfi у берегов Одессы
20:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Государственная служба морского и речного транспорта Украины завершила расследование по факту аварии танкера-бункеровщика Delfi у побережья Одессы, которая произошла 22 ноября 2019 года.

Эксперты считают основными причинами аварии нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, неготовность экипажа действовать в сложных погодных условиях и ограниченное количество на судне топлива. Об этом говорится в обнародованных информации и Акте расследования.

"Государственной службой морского и речного транспорта Украины завершено проведение расследования аварийного морского происшествия, произошедшего 20 ноября 2019 года с танкером-бункеровщиком "Delfi" (IMO 8866266, флаг - Молдова, судовладелец "MISTER DRAKE PC", юридический адрес: Колледж-Хаус, ул. Кинг Эдвардс Роуд 17, Лондон НА4 7 АЕ, Великобритания). Судно стояло на якоре на Одесской банке и из-за ограниченного количества топлива, воды, провизии и прогноза погоды, которым предусматривалось ухудшение погодных условий, в 18 ч. 47 мин. 20 ноября подало сигнал бедствия "MAYDAY" на 16 УКВ канале радиосвязи", - говорится в документе.

Отмечается, что судно "в дальнейшем из-за погодных условий (шторма) начало дрейфовать и 22 ноября 2019 года в 9 ч. 26 мин. попало на мель в акватории морского порта Одесса".

Эксперты установили, в частности, что "на момент аварийного морского происшествия судно было укомплектовано экипажем с нарушением требований Судового международного свидетельства, которым предусмотрен минимальный состав экипажа 5 человек. Экипаж Delfi состоял из трех человек - граждан Украины".

На месте аварии танкера Delfi взяли пробы воды

К аварии привело то, что "владелец судна Delfi проигнорировал требования действующего международного и национального законодательства. Не обеспечил наличие действующих классификационных судовых документов, наличие членов экипажа в соответствии с требованиями свидетельства о минимальном составе экипажа, не заключил рабочий контракт с членами экипажа и не обеспечил действий для своевременного устранения причин, которые привели к аварийному состоянию судна и аварийному морскому происшествию. Проигнорировал безопасность судна и его экипажа".

К аварийной ситуации привело также то, что "судовладелец не внедрил систему управления безопасностью (СУБ), на борту отсутствует соответствующая документация. Не обеспечено надлежащее снабжение судна горюче-смазочными материалами, судно не обеспечено экипажем в соответствии с Международным свидетельством, не отработаны капитаном и экипажем действия в аварийной ситуации, вследствие чего не учтен риск при стоянке судна на якоре, которое находилось в аварийном состоянии (нарушение резолюции А.741 (18) IMO - Международной морской организации".

Эксперты также установили, что "судно Delfi 27 сентября 2018 года было исключено из Реестра флага Молдовы, и с этого момента флаг судна не определен".

Владельцем танкера является компания FRIO FONDO LP CORNER CHAMBERS, зарегистрированная в Бирмингеме (Великобритания), а его представителями в Одессе - Юрий Голиков и капитан танкера Анатолий Слинько. Экспертам удалось установить профессиональные навыки только Слинько, а знания процедур вахтенной службы механика К.Михайленко и матроса А.Тудоряна не установлены, поскольку нет сведений об их местонахождении.

Эксперты также указали на нарушения со стороны военнослужащих ГПСУ, которые должны были еще до момента аварии "задержать судно и сопроводить его в ближайший порт", не продемонстрировали четкого выполнения процедуры и Плана взаимодействия с капитаном танкера и должностные лица ГП АМПУ, в частности, морского порта "Южный".

Комиссия Госслужбы морского и речного транспорта предложила Администрации морских портов Украины и владельцу танкера-бункеровщика Delfi "обеспечить скорейшее снятие его с мели во исполнение требований Кодекса торгового мореплавания Украины, чтобы предупредить заиливание и погружение судна в почву".

Как сообщалось, штормовые волны сорвали с якоря судно Delfi в ночь на 22 ноября в акватории порта "Южный". Рядом с побережьем Одессы танкер лег на мель. В послеобеденное время 22 ноября членов экипажа эвакуировали и госпитализировали. Из корпуса танкера, который был поврежден при столкновении с волноломом, стали вытекать нефтепродукты.

22 ноября и.о. председателя Государственной экологической инспекции Егор Фирсов опубликовал первые результаты обследований моря в районе места аварии - содержание нефтепродуктов в морской воде превысило предельно допустимую норму в 53 раза. 23 ноября эта норма была превышена в 157 раз, а через два дня концентрация нефтепродуктов снизилась, превышая норму в 19 раз.

По факту аварии судна сотрудники ГУ ЧП в Одесской области расследуют уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

23 декабря специалисты Института коллоидной химии и химии воды Национальной академии наук Украины взяли три пробы воды вблизи судна и осуществят экспертизу последствий разлива нефтепродуктов в акватории Одесского морского порта. Результаты исследований взятых проб морской воды, в том числе на содержание нефтепродуктов, обещают обнародовать в январе 2020 года.

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Одесса, Черное море, Танкер "Делфи", Авария танкера Delfi.
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