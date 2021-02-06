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В МИД России завели аккаунт Tiktok: в первых же роликах подкололи Навального (видео)

В МИД России завели аккаунт Tiktok: в первых же роликах подкололи Навального (видео)
17:00 Сегодня Телеграф

Сотрудники дипломатической службы России решили вступить в спаринг с Алексеем Навальным в социальной сети Tiktok. На официально ресурсе МИД РФ выложили ролик посвященный лидеру оппозиции.

МИД РФ

"У МИД России появился аккаунт в "Тик-Токе". Вот как это решение ведомства прокомментировала нам Мария Захарова: "Да, действительно, завели "Тик-Ток". Мы планировали уже давно, просто сейчас, мне кажется, уже правильный момент. События последних недель всё это ускорили", - сообщает telegram-канал "LIFE SHOT".

Ролик, посвященный Алексею Навальному, демонстрирует высказывания оппозиционера с критикой готовности Российской Федерации произвести эффективную вакцину против коронавируса. После этого появляются кадры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, на которых последний рапортует об успехах, достигнутых при создании вакцины "Спутник V".

Второе видео снято в таком же ключе. Только вместо Лаврова демонстрируют хвальбу россиянам со стороны Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Напомним, Московский городской суд отменил условный срок российского оппозиционера Алексея Навального, приговорив его к заключению на три с половиной года.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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МИД РФ, Алексей Навальный.
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