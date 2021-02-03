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Навальный за решеткой - что дальше? Сценарии для Путина и роль Евросоюза

Навальный за решеткой - что дальше? Сценарии для Путина и роль Евросоюза
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф

Московский городской суд отменил условный срок российского оппозиционера Алексея Навального, приговорив его к заключению на три с половиной года. Это решение вызвало очередные протесы в России. А еще оно принято накануне визита в Москву высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Бореля, намеченного на 4-6 февраля. Приговор Навальному прокомментировал для "Телеграфа" эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

"Я думаю, что по-другому быть не могло. Очевидно, в Кремле решили, что Навальный – это теперь политическая угроза. И из него надо сделать наглядный пример. К тому же, власти не могли игнорировать его, иначе показали бы слабость", – поясняет Илия Куса.

Он считает, что по приезду Жозепа Борреля можно будет судить, насколько история Навального будет принципиальной для ЕС.

"Если визит состоится, значит, европейцы не будут привязывать к Навальному свои стратегические отношения с Россией", – считает эксперт.

По его мнению, в России начнется вялотекущая борьба между Навальным и его образом оппозиционера Путину – и властями.

"Я думаю, что её исход будет зависеть от того, в каком формате будет происходить политический транзит власти, запущенный в 2020 году через конституционный референдум", – резюмирует Илия Куса.

Напомним, ранее эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич высказал "Телеграфу" мнение, что протесты в России ни к чему не приведут, а история с Навальным выгодна Путину.

Плюсы и минусы акций против Путина для Украины оценил эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Евросоюз, РФ, Владимир Путин, Алексей Навальный, Илия Куса, Приговор Навального.
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