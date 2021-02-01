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Заварушки в России: в чем плюсы и минусы акций против Путина для Украины

Заварушки в России: в чем плюсы и минусы акций против Путина для Украины
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф

Россия, охваченная масштабными протестами, официально обвинила США в призывах к акциям в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко прокомментировал "Телеграфу" возможность новых санкций против РФ, а также влияние протестов на путинский режим.

По мнению эксперта, пока Владимир Путин жив и относительно здоров, он будет контролировать ситуацию. Но легитимность его стремительно тает.

"Мы можем сколько угодно говорить о том, что русские не умеют, как украинцы, выходить на Майдан, устраивать сопротивление, вплоть до баррикад… Но, несомненно, что даже на фоне этих протестных акций Путин теряет легитимность, – подчеркивает аналитик. – Каждое избиение, задержание (а в воскресенье задержано более 5 тысяч человек), делает его менее легитимным. И если в провинции он еще имеет поддержу населения, особенно среднего и старшего возраста, то в городах-миллионниках поддержка падает. В Москве, Питере и так далее, по некоторым данным, реальная поддержка путинского режима уже – на уровне 20%".

Бобыренко соглашается с тем фактом, что за Путиным пока стоит армия, но в целом недовольство его властью накапливается. И рано или поздно выстрелит.

"Как только Путин ослабеет, заболеет, будет снос его режима. Страшно только, что тонуть кремлевские будут с ядерным чемоданчиком. Кто знает, что взбредет им в голову", - рассуждает эксперт. 

Виктор Бобыренко допускает новые санкции против путинского окружения, которое и так частично уже находится в санкционных списках.

"Жаль, что Европа не готова к санкциям против Газпрома, так как пользуется его газом. Но санкции против Следкома РФ, армейских генералов – это было бы неплохо. Беда в том, что бизнес той же Германии настроен на дружбу с РФ. Но общественное мнение будет за расширение санкций, – подчеркивает эксперт. – Ну, а за Байденом точно не заржавеет. США, думаю, санкции усилят".

Виктор Бобыренко отмечает: "Как бы кто не относился к Навальному, отдельные высказывания которого – в русле имперских настроений, насаждаемых Кремлем, для нас ситуативно все эти протесты на пользу. Черчилль с Рузвельтом, понимали, что Сталин – тиран и нелюдь. Но использовали его в борьбе с Гитлером, вошли в коалицию. И украинское общественное мнение должно понимать: да, мы знаем, кто такой Навальный. Знаем, что оппозиция в РФ не против империи, а против режима Путина, но ситуативно для нас протесты в России – это хорошо. Путин занят своими проблемами".

С другой стороны, в российских традициях "переводить стрелки", устраивать "маленькие победоносные войны" с целью отвлечь внимание от внутренних проблем. И в этом, считает Виктор Бобыренко, есть риск для нас.

"Путин может захотеть внутреннюю тему закрыть другой. В том числе устроив заварушку в других странах, включая усиление боевых действий на Донбассе", – предупреждает эксперт.

Напомним, результатом акций протестов в России в воскресенье, 31 января, стало задержание более 5000 участников. Для российских протестных акций это - абсолютный рекорд.

По мнению политолога, доктора исторических наук Елены Галкиной, Алексей Навальный бросил вызов Путину. А вот эксперт аналитического центра Украинский институт будущего (UIF) Игар Тышкевич убежден, что протесты в России ни к чему не приведут, а история с Навальным выгодна самому Путину.

 

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Владимир Путин, Алексей Навальный, Война на Донбассе, Протесты в России.
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